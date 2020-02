Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Teurer Cappuccino

Bückeburg (ots)

(ma)

Für einen leckeren Cappuccino To Go wollte ein 30jähriger Bückeburger gestern gg. 14.25 Uhr nicht so weit laufen und nutzte zum Parken seines Pkw Mercedes verbotswidrig eine Bushaltestellenbucht vor einem Eiscafe an der Langen Straße in Bückeburg.

Eine 82jährige Bückeburgerin, die sich aus Richtung Stadtkirche kommend der Bushaltestelle näherte, streifte mit ihrem Pkw Mercedes die offenstehende Fahrertür des 30jährigen, der gerade in seinen Pkw eingestiegen war.

Der Bückeburger blieb unverletzt, an beiden Fahrzeugen entstanden Beschädigungen und der unverschüttete Cappuccino überlebte in der Becherhalterung am Armaturenbrett.

Die 82jährige erhält einer Ordnungswidrigkeitenanzeige, weil sie beim Vorbeifahren an einem Pkw einen Schaden verursacht hat und der 30jährige wird belangt, weil er verbotswidrig in einer Bushaltestelle parkte.

