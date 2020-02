Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in Firmengebäude

Rinteln (ots)

(swe). IN der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brechen unbek. Täter ein Vorhängeschloss zu einer Produktionshalle einer Firma an der Konrad-Adenauer-Straße auf und gelangen so auch nach Aufbrechen einer Eingangstür in den Bürokomplex. Dort entwenden sie eine Taschenlampe und versuchen im Anschluss daran einen Tresor aufzuflexen. Dies misslingt. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Rinteln.

