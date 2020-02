Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Alkoholisierter Audifahrer ohne Führerschein

Eytrup (ots)

(opp) Am Donnerstagvormittag, gegen 11:00 Uhr, kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariates Hoya einen Audifahrer auf der Bahnhofsstraße in Eystrup. Hierbei wurde festgestellt, dass der 47jährige aus der Gemeinde Eystrup, mit über zwei Promille, unter dem deutlichen Einfluss alkoholischer Getränke stand. Nach der erfolgten Blutprobe sollte noch der Führerschein des 47jährigen beschlagnahmt werden, was sich jedoch im Nachhinein als unmöglich beweisen sollte. Die Fahrerlaubnis war ihm bereits vor Jahren entzogen worden. Neben der Straftat der Trunkenheit im Verkehr muss sich der Audifahrer nun auch noch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell