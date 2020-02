Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach einer Verkehrsunfallflucht

Rehburg Stadt (ots)

Am Donnerstag morgen, dem 20.02.2020, wird dem Polizeikommissariat Stolzenau eine Verkehrsunfallflucht im Bereich der Bioggasanlage im Baloher Weg in Rehburg mitgeteilt. Diese befindet sich hinter der Fa. Henniges.

Vor Ort wird festgestellt, dass der Fahrzeugführer eines blauen PKW in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in den grünen Metallzaun der Biogasanlage fuhr. Am Zaun ist hoher Sachschaden entstanden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Unfall dürfte sich am Mittwoch, nach 18:00 Uhr, ereignet haben. Die Polizei Stolzenau nimmt Zeugenhinweise unter der Tel.: 05761-92060 entgegen.

