Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Räuberische Erpressung

Nienburg (ots)

(kem) Am Montag, 17.02.2020, gegen 10.45 Uhr kam es in der Georgstraße in Nienburg zu einer Räuberischen Erpressung zum Nachteil eines 21-Jährigen Nienburgers. In Höhe eines Bekleidungsgeschäfts wurde der 21-jährige von einer männlichen Person unvermittelt unter Androhung von körperlicher Gewalt dazu aufgefordert, sein Mobiltelefon auszuhändigen. Der Nienburger übergab dem Täter sein Mobiltelefon, lief weg und erstattete anschließend Anzeige bei der Polizei. Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es nicht. Der Täter sei ca. 18 Jahre alt, schlank, ca. 170-175cm groß, mit grüner Jacke und grüner Cappy bekleidet gewesen und habe eine Bauchtasche getragen. Die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg bittet Zeugen, die ein vermeintliches Streitgespräch in der Georgstraße zwischen zwei Personen mitbekommen und/oder den Täter gesehen haben, sich unter 05021/97780 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Pressestelle

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: 05021/9778-104

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell