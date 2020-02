Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht

Bückeburg (ots)

(ma)

Ein schwarzer Pkw Audi A3 ist auf einem Parkplatz an der Ernst-Kestner-Straße am Montag von einem vermutlich ausparkenden Fahrzeug hinten links am Heck beschädigt worden. Der verantwortliche Fahrzeugführer ist nach der Schadensverursachung geflüchtet.

Der Pkw Audi wurde in der Zeit von 09.30 bis 15.30 Uhr angefahren.

An dem beschädigten Pkw wurden fremde rote Lackanhaftungen des verursachenden Fahrzeugs von den Beamten gesichert.

Zeugenhinweise zu der Unfallflucht nimmt die Polizei Bückeburg, Tel.: 05722/95930, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell