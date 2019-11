Polizei Düsseldorf

POL-D: Lörick - Tödlicher Unfall: Fußgängerin von Pkw erfasst

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 28. November 2019, 17:25 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am späten Donnerstagnachmittag wurde eine 86-jährige Frau von einem Pkw erfasst. Dabei verletzte sie sich so schwer, dass sie noch am Unfallort verstarb.

Ein 56-jähriger Mann befuhr mit seinem VW Touran die Löricker Straße in Fahrtrichtung Oberlöricker Straße. Plötzlich hörte der Mann einen Aufprall, stoppte sofort seinen Wagen und bemerkte hier erst die 86-jährige Seniorin, die versucht hatte die Löricker Straße zu Fuß zu überqueren.

Trotz Reanimationsversuchen erlag die Frau noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen.

