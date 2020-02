POL-NI: Einbruch in Netto-Markt Lauenau Zeugenaufruf

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

(koe.) Am 20.02.20, gegen 04:00 Uhr, öffneten unbekannte Täter gewaltsam die äußeren Schiebetüren des Nettomarktes Launeau. Im Vorraum zerschlugen sie dann einen Glasscheibe und gelangten so ins Innere. Dort wurden die Container Zigaretten im Bereich der Kassen geöffnet und vollständig entleert. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Sie entwendeten Zigaretten und andere Tabakwaren in noch nicht bekannter Höhe.

Die Polizei in Bad Nenndorf bittet um Zeugenhinweise zu diesem Vorfall. Hinweise bitte an: Polizei Bad Nenndorf, 05723-9461-0

