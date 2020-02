Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Ladendiebstahl mit Täterfestnahme

Gerolstein (ots)

Am 31.01.2020 gegen 15:00 Uhr kam es in einem Supermarkt in der Sarresdorfer Straße in Gerolstein zu einem Ladendiebstahl.

Eine 25-jährige und eine 17-jährige Tatverdächtige entwendeten in der Supermarkt-Filiale mehrere Lebensmittel in einem Gesamtwert von mehr als 280 Euro, indem sie mehrere Gegenstände in eine sogenannte Diebesschürze steckten, welche sie unter ihrer Oberbekleidung trugen.

Im Rahmen einer gemeinsamen Fahndung von Beamten der Polizeiwache Gerolstein, der Polizeiinspektion Daun und der Polizeiinspektion Prüm konnten die beiden Tatverdächtigen nach Zeugenhinweisen in Gerolstein festgestellt und festgenommen werden.

Es ergab sich nach Abgleich mit der Polizeiinspektion Prüm weiterhin der Verdacht, dass die beiden Tatverdächtigen auch für zwei vergleichbare Taten in Jünkerath und Prüm am gleichen Tage in Frage kamen.

Nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Tatverdächtigen, welche aus dem Bereich von Nordrhein-Westfalen stammten, nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Trier wieder entlassen.

