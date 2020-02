Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unbekannte zünden Toilettenpapier und Handtücher an

Rinteln (ots)

(swe). Unbekannte Täter haben am Donnerstag gegen 14 Uhr in der städtischen Toilette an der Klosterstraße/Rathaus Klopapier und Papierhandtücher angezündet. Der Handtuchspender wurde dabei beschädigt. Seit Dezember letzten Jahres kommt es immer wieder in der öffentlichen Toilette zu Sachbeschädigungen. Hinweise nimmt die Polizei entgegen.

