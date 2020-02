Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden - Brand eines Radladers

Am Dienstag, 25. Februar 2020, 21.50 Uhr geriet in Neuenkirchen-Vörden, Bersenbrücker Straße, ein Radlader in Vollbrand, nachdem dieser nach vorherigem Gebrauch im Kuhstall eines Gehöftes abgestellt wurde. Der Brand wurde von der Feuerwehr mit 6 Fahrzeugen und 35 Kameraden gelöscht. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 60.000 Euro. Es wurden weder Tiere, noch Menschen verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Lohne - Küchenbrand

Am Dienstag, 25. Februar 2020, 22.40 Uhr kam es in Lohne, Friedrich-Taphorn-Straße 10, in einer Wohnung eines Mehrparteienhaues zu einem Küchenbrand, da ein auf dem Herd befindlicher Topf Feuer fing. Das Feuer konnte mit eigenen Mitteln gelöscht werden. Lediglich ein Topf und die Dunstabzugshaube wurden beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 200 Euro. Ein Gebäudeschaden entstand nicht. Es wurden nach bisherigen Erkenntnissen keine Personen verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Lohne war mit 5 Fahrzeugen vor Ort.

Damme - Pkw zerkratzt

Zwischen Montag, 24. Februar 2020, 12.00 Uhr und Dienstag, 25. Februar 2020, 13.00 Uhr kam es zur Sachbeschädigung an einem Pkw, der in der Mühlenstraße stand. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte die Beifahrerseite eines Mercedes CLS und dessen Motorhaube. Der Sachschaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

Lohne - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, 25. Februar 2020, wurde um 16.40 Uhr ein 31-jähriger Pkw-Fahrer auf der Diepholzer Straße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich bei den Polizeibeamten der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte dies. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Steinfeld - Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen

Am Dienstag, 25. Februar 2020, kam es um 14.45 Uhr auf der Dammer Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 43-jährige Pkw-Fahrerin aus Damme wollte von der Dammer Straße aus nach links in die Eichenallee abbiegen und reduzierte hierzu ihre Geschwindigkeit. Dies bemerkte nach ersten Erkenntnissen ein 26-jährige Pkw-Fahrer aus Damme zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf das Heck der Frau auf. Durch den Zusammenstoß wurden beide Beteiligte schwer verletzt. Sie wurden durch Rettungskräfte versorgt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf 25000 Euro.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 25. Februar 2019, kam es zwischen 07.55 und 15.15 Uhr auf einem Parkplatz am Schellohner Weg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte eine Mercedes C-Klasse und entfernte sich anschließend, ohne sich um die Regulierung des 300 Euro hohen Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

