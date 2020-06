Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) BAB 5 - Tödlicher Auffahrunfall zwischen Bruchsal und Kronau

Karlsruhe (ots)

Am Dienstag gegen 14:00 Uhr kam es auf der Bundesautobahn 5, zwischen Bruchsal und Kronau, zu einem schweren Auffahrunfall. Nach aktuellem Stand fuhr ein Sattelzug am Stauende auf einen Kleintransporter mit Auflieger auf. Dieser wurde auf einen davor befindlichen Sattelzug geschoben. Der Fahrer des mittleren Fahrzeuges kam hierbei ums Leben. Der Beifahrer des mittleren Fahrzeuges sowie der Unfallverursacher wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht.

Die Richtungsfahrbahn musste aufgrund der Bergungs- und Rettungsarbeiten bis etwa 16:45 Uhr voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde derweil über Bruchsal abgeleitet. Der linke Fahrstreifen konnte aktuell wieder freigeben werden. Die Bergungsarbeiten dauern jedoch weiter an, so dass es nach wie vor zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen kann.

Neben der Polizei waren die Feuerwehr, mehrere Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste eine Nassreinigung durchgeführt werden.

