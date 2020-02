Polizei Hagen

POL-HA: Auffahrunfall auf der Feithstraße

Am Mittwochnachmittag, 16.30 Uhr, kam es auf der Feithstraße zu einem Auffahrunfall. Eine 30-jährige Fahrerin eines Seats bemerkte zu spät, dass der in Richtung Eppenhauser Straße vor ihr fahrende 27-jährige VW-Fahrer nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen wollte. Bei der Kollision verletzte sich der 27-jährige Mann leicht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 17.000 Euro. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

