Polizei Hagen

POL-HA: Brand in der Bachstraße - Verkehr durch Sperrung beeinträchtigt

Bild-Infos

Download

Hagen (ots)

Am Mittwoch, 19.02.2020, wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei Hagen gegen 16:20 Uhr in die Bachstraße gerufen. Ein Anwohner stellte eine Rauchentwicklung aus der Decke seiner Wohnung im Mehrfamilienhaus fest. Das Gebäude wurde schnell durch die Feuerwehr geräumt und der Brand gelöscht. Die Anwohner wurden nicht verletzt und kamen vorübergehend bei Freunden und Verwandten unter, da das Haus als unbewohnbar erklärt wurde. Während des Einsatzes sammelten sich Schaulustige am Ereignisort. Zu Behinderungen der Einsatzkräfte kam es nicht. Anders sah es jedoch auf Hagens Straßen aus. Die Beamten sperrten während des Einsatzes die Augustastraße zwischen der Kottmannstraße uns der Pelmkestraße, sowie zum Teil auch die Langestraße. Dadurch kam es zu Stau, der auch die öffentlichen Verkehrsmittel betraf. Die Brandursache ist zurzeit noch unklar. Die Kripo übernahm die Ermittlungen vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Sebastian Hirschberg

Telefon: 02331/986 15 12

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell