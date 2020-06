Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Erneute Geschwindigkeitskontrollen in Neustadt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Montagmorgen, den 08.06.2020, zwischen 07:30 Uhr und 08:30 Uhr wurde in der Sauterstraße in Neustadt, in Höhe des Stadionbades, eine Geschwindigkeitsmessstelle eingerichtet. Innerhalb einer Stunde wurden in der dortigen Dreißigerzone insgesamt 19 Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit geahndet. Die bei einem Fahrzeugführer festgestellte Höchstgeschwindigkeit war 47 km/h.

Eine weitere Geschwindigkeitskontrolle wurde zwischen 10:15 Uhr und 11:45 Uhr auf der B 39 am Geinsheimer Sportplatz durchgeführt. Hier waren insgesamt 24 Fahrzeugführer zu schnell unterwegs. Der Spitzenreiter war mit 103 km/h unterwegs und damit 33 km/h zu schnell. Er muss mit einer Anzeige samt Fahrverbot rechnen.

