Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Wachenheim) - Fahrt unter Drogeneinwirkung

Bad Dürkheim (ots)

Am 08.06.2020 gegen 10:30 Uhr befuhr ein 22-jähriger Opelfahrer die L512 in Richtung Bad Dürkheim. Während der Verkehrskontrolle gab er an, Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf Cannabis. Die Weiterfahrt wurde ihm daraufhin untersagt. Sein Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Auf der Polizeidienststelle wurde ihm Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

