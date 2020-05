Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Linienbus beschädigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Samstag (16.05.2020) einen vorbeifahrenden Bus mit einem Stein beschädigt. Eine 50 Jahre alte Busfahrerin war gegen 00.05 Uhr mit dem Linienbus 54 in der Aldinger Straße in Richtung Hofener Brücke unterwegs. Auf Höhe der Tankstelle hörte sie einen dumpfen Schlag im mittleren Bereich. Kurz danach bog sie in die Arnoldstraße ein und überprüfte den Bus. Sie bemerkte ein Loch in einer Fensterscheibe und fand im Innenraum des Busses einen Stein. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 7 Ludwigsburger Straße unter der Rufnummer +4971189903700 zu melden.

