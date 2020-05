Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Roller gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bergheim (ots)

Ein Rollerbesitzer hat am Samstag (16.05.2020) in den frühen Morgenstunden seinen Roller als gestohlen gemeldet. Er hatte diesen am Freitag (15.05.2020) gegen 18.00 Uhr im Schildkrötenweg vor dem Haus abgestellt. Als er am folgenden Morgen gegen 04.30 Uhr wegfahren wollte, stellte er das Fehlen des Rollers fest. Es handelt sich um einen weißen Peugeot Modell KISBEE mit schwarzem Kofferaufbau. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier 8 Kärntner Straße unter Telefon +4971189903800 in Verbindung zu setzen.

