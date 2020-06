Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: erneuter Diebstahl von Weinblättern

Haßloch (ots)

Nach Zeugenhinweis konnten Beamte der Polizeiinspektion Haßloch am Montag, 08.06., gegen 11.15 Uhr die Personalien von Personen feststellen, die in der Weinlage Leisböhl in Haßloch Weinblätter von den Rebstöcken abgerissen hatten. Über ähnliche Vorfälle in der jüngsten Vergangenheit in benachbarten Orten wurde bereits berichtet, ein Grund, warum der Zeuge so aufmerksam war. Gegen die von der Polizei festgestellten Personen wird ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Von Seiten der Winzer wird in diesem Zusammenhang außerdem darauf hingewiesen, dass der Genuss von Weinblättern zu bestimmten Zeiten auf Grund des Aufbringens von Pflanzenschutzmitteln für die Gesundheit bedenklich ist.

