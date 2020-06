Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trunkenheitsfahrt

Deidesheim (ots)

Der Polizeiinspektion Haßloch wurde gestern gegen 17.15 Uhr mitgeteilt, dass in der Straße Schloßwiese in Deidesheim ein Pkw stehe, in dem die Person hinter dem Steuer augenscheinlich nicht fahrtüchtig sei. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten ermitteln, dass der 67-jährige im Fahrzeug kurz davor mit dem Fahrzeug gefahren war. Nach deutlichen Anzeichen einer Alkoholisierung wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der eine Atemalkoholkonzentration von 1,49 Promille ergab. Daraufhin wurde dem 67-jährigen bei der Polizeiinspektion Haßloch durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Er muss mit einer Bestrafung wegen Trunkenheit im Verkehr sowie mit der Entziehung seiner Fahrerlaubnis rechnen.

