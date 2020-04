Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Marsberg: In der Nacht zum Freitag brachen unbekannte Täter in die Maschinenhalle eines landwirtschaftlichen Betriebs an der Madfelder Straße ein. Auf unbekannte Weise drangen die Einbrecher in die Halle. Anschließend entwendeten sie zwei Kettensägen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Marsberg unter 02992 - 90 200 3711 in Verbindung zu setzen.

Sundern: Durch ein aufgebrochenes Kellerfenster drangen bislang unbekannte Täter in den Linneper Kindergarten auf der Straße "Vor der Egge" ein. Die Einbrecher durchsuchten mehrere Räume und entwendeten zwei Laptops. Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstag, 14.30 Uhr, und Freitag, 08.40 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Sundern unter 0 29 33 - 90 200 entgegen.

