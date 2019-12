Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Rauchentwicklung

Appenweier (ots)

Ein Stapel in Brand gesetzter Kleidung war der Auslöser eines Feuerwehr- und Polizeieinsatzes am Mittwochabend gegen 18 Uhr am östlichen Stadtrand von Appenweier. Ein Anwohner wurde vorsorglich ins Klinikum Offenburg verbracht. Möglicherweise liegen dem Geschehnis familiäre Probleme zu Grunde. Die Beamten des Polizeipostens Appenweier haben die Ermittlungen aufgenommen.

