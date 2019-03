Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Ludwigshafen (ots)

Am 29.03.2019 kam es in Ludwigshafen im Ortsteil Rheingönheim auf dem Zubringer zur B44 in Fahrtrichtung Speyer zu einem Verkehrsunfall. Ein 52-jähriger Verkehrsteilnehmer verließ den Wöllnerkreisel in Richtung B44 und geriet, vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit, mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 24-jährigen Verkehrsteilnehmers. Der 24-jährige erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen und wurde vorsorglich im Krankenhaus behandelt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, sodass diese abgeschleppt werden mussten. Die Auf- und Abfahrt mussten für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz



Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell