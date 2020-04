Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: VErkehrsunfall mit Personenschaden

Arnsberg (ots)

Sonntag, 19.04.2020, 14:06 Uhr Ein 55jähriger Motorradfahrer aus Gladbeck befuhr die Bundesstraße 229 aus Richtung Breitenbruch kommend in Fahrtrichtung Arnsberg. Zeitgleich wollte eine 80jährige Kraftfahrzeugführerin aus Soest einen, auf der Strecke befindlichen Parkplatz, mit ihrem PKW in Fahrtrichtung Breitenbruch verlassen. Hierbei übersah sie den Kradfahrer, welcher mit dem querenden PKW kollidiert. Der Kradfahrer wurde "abgeworfen" und prallte gegen ein Verkehrsschild. Hierbei verletzte er sich schwer und musste mittels eines Rettungshubschraubers in ein Krankenhaus geflogen werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme blieb die B 229 für den Verkehr gesperrt.

