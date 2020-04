Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Paar zeigt sich schamlos

Hamm-Mitte (ots)

Offenbar hemmungslos hielten eine 28-jährige Hammenserin und ein 22-Jähriger aus Dortmund am Freitagabend (3. April, gegen 19 Uhr) auf der Heinrich-Reinköster-Straße in aller Öffentlichkeit ein gemeinsames Schäferstündchen ab. Das Pärchen hatte sich dabei auf einem Parkplatz so positioniert, dass dies einer 51-Jährigen aus Hamm nicht verborgen bleiben konnte, deren Auto zufällig in unmittelbarer Nähe des frivolen Treibens abgestellt war. Da die Zeugin ihr Gefährt aus Scham zunächst nicht wegfahren wollte, wurde ihre Geduld auf eine peinliche Zerreißprobe gestellt. Die beiden Turteltauben erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen "Erregung öffentlichen Ärgernisses". (es)

