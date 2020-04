Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schneller Erfolg: Einbrecher nach Zigarettendiebstahl festgenommen

Hamm-Mitte (ots)

Bei der Fahndung nach einem Kioskeinbruch am Westentor konnte die Polizei Hamm am Freitagmorgen, 3. April, schnell zwei Verdächtige festnehmen. Gegen 5.40 Uhr meldete der Geschäftsinhaber aufgrund eines Einbruchalarms den Vorfall. Vermutlich mit dem Metallfuß einer Werbetafel wurde die Scheibe der Eingangstür eingeworfen und die Auslage der Zigaretten anschließend durchwühlt und leergeräumt. Noch während die Beamten die Anzeige am Tatort aufnahmen, konnte eine fahndende Streifenwagenbesatzung gegen 6 Uhr auf der Münsterstraße in Höhe der Kanalbrücke zwei Fußgänger stoppen. Beide führten jeweils eine große Tragetasche mit, in denen sich Tabakwaren im Gesamtwert von rund 750 Euro befanden. Die beiden Tatverdächtigen, eine 28-jährige Frau und ein 57-jähriger Mann, beide ohne festen Wohnsitz, wurden vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht.(hei)

