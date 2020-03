Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bei Regen in Straßengraben gerutscht

Einbeck (ots)

Dassel -vo. Kreisstraße 531, Dienstag, 10. März 2020, 13.47 Uhr. Am Dienstag befuhr ein 51-jähriger Fahrzeugführer aus Dassel mit seinem Pkw Daimler-Benz die Kreisstraße 531 von Dassel herkommend in Richtung Eilensen. Dabei verlor der Fahrzeugführer auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw und rutschte dadurch bedingt nach links in den Straßengraben. Beim Bergen des Pkw liefen Betriebsstoffe aus, sodass die Straße noch von der Straßenmeisterei gereinigt werden musste. Die Schadenshöhe wird mit ca. 5.000,-Euor angegeben.

