Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte brechen in Gaststätte ein

Neckargemünd (ots)

Unbekannte haben am Dienstag zwischen 0.45 und 12 Uhr in der Hauptstraße in Neckargemünd in einer Gaststätte Kellerräume und einen Lagerraum aufgehebelt. Über den Lagerraum gelangten der oder die Täter in die Gastraum und erbeuteten die Einnahmen aus drei Geldspielautomaten.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Neckargemünd unter Telefon 06223/92540 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell