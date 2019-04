Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter beschädigt geparkten Mini Cooper und flüchtet - 1000 Euro Schaden

Rauenberg (ots)

Ein Schaden von rund 1000 Euro ist an einem geparkten Auto in Rauenberg in der Straße Am Hang entstanden. Die 43-jährige Fahrerin hatte ihren Mini Cooper dort zwischen Montag, 17 Uhr und Dienstag, 15.30 Uhr, geparkt, als ihr ein Unbekannter gegen das Auto fuhr, einen Schaden an der Stoßstange verursachte und sich entfernte.

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, wenden sich bitte an das Polizeirevier Wiesloch unter Telefon 06222/57090.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Christine Brehm

Telefon: 0621 174-1112

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell