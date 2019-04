Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Wieblingen: Einbruch in Schulgebäude - Polizei bittet um Hinweise!

Heidelberg (ots)

Am Dienstag gegen 8 Uhr wurde der Polizei ein Einbruch in ein Schulgebäude in der Klostergasse gemeldet. Ein noch bislang unbekannter Täter schlug zwischen Mittwoch den 17.04. und Dienstag den 23.04. eine Fensterscheibe ein und verschaffte sich so Zutritt zu einem SMV-Zimmer. Angaben zu möglicherweise gestohlenen Wertgegenständen konnten bis zu diesem Zeitpunkt nicht gemacht werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte an das Polizeirevier Heidelberg-Süd unter Tel.: 06221/3418-0.

