Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Rohrbach: Missachtete Vorfahrt führt zu Verkehrsunfall

Heidelberg (ots)

Am Dienstagvormittag gegen 11.10 Uhr befuhr ein 52-Jähriger die Straße "An der Markscheide" mit seinem Fiat Kombi. An der Kreuzung zur Karlsruher Straße übersah er einen vorfahrtsberechtigten 23-jährigen BMW-Fahrer, woraufhin es zum Zusammenstoß der beiden PKW kam. In der Folge prallte der BMW gegen die sich vor Ort befindliche Bahn-Haltestelle.

Es entstand ein Sachschaden von 10.500 Euro. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Kim Schuck

Telefon: 0621 174-1115

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell