Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Lindenhof: Zusammenstoß zweier PKW, ungeklärter Hergang - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Eine 41-Jährige befuhr am Dienstag gegen 9.35 Uhr den Fahrlachtunnel von der Ludwigshafener Straße kommend in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Laut eigenen Angaben zeigte die Ampelanlage an der Kreuzung zur Landteilstraße für ihre Fahrrichtung grün. Währenddessen stand ein 33-Jähriger mit seinem Ford Transit an der Ampelanlage der Einmündung Landteilstraße/Bundesstraße 36 Südtangente. Als diese auf grün schaltete, fuhren er und ein weiterer PKW los. Der 33-Jährige wollte dann nach links in Richtung Ludwigshafen abbiegen. Noch während des Abbiegevorgangs kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos.

Eine Störung der Ampelanlage durch vermeintlich doppelte Grünphasen konnte ausgeschlossen werden.

Zeugen werden gebeten, sich an das Revier Mannheim-Neckarau unter Tel.: 0621/83397-0 zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Kim Schuck

Telefon: 0621 174-1115

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell