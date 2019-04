Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Einbruch in Wasserskianlage

Mannheim (ots)

Am Dienstag gegen 11 Uhr wurde der Polizei ein Einbruch in die Wasserskianlage in der Rohrhofer Straße gemeldet. Ein Mitarbeiter hatte eine Tischdecke über dem Zugangstor mit Stacheldraht entdeckt sowie eine als Einstiegshilfe an den Zaun gelehnte Palette. Im Inneren wurde eine Mülltonne an den Zaun geschoben, um den Ausstieg zu erleichtern.

Der Täter entwendete Gegenstände im Wert von 600 Euro.

Am Vortag war bereits eine männliche Person aufgefallen, die eine weiße Damenunterhose auf dem Kopf trug und sich auf dem Gelände umsah. Diese konnte weitergehend als südeuropäischer Phänotyp beschrieben werden.

Personen, die hierzu verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Revier Mannheim-Neckarau unter Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

