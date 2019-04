Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mauer/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Mauer/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag wurde eine 15-jährige Fahrradfahrerin leicht verletzt. Eine 49-jährige Frau war kurz vor 13 Uhr mit ihrem Seat in der Gartenstraße aus Richtung Ortsmitte kommend unterwegs. An der Kreuzung zur Elsenzstraße bremste sie ihr Fahrzeug fast bis zum Stillstand und rollte anschließend langsam weiter. Dabei fuhr die 15-Jährige mit ihrem Fahrrad gegen die linke Fahrzeugfront und fiel über die Motorhaube nach vorne. Hierbei erlitt die 15-Jährige leichte Verletzungen. Sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

Es entstand lediglich geringer Sachschaden.

