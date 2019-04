Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt genommen und Unfall verursacht - eine verletzte Person

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in Leimen wurde eine Person leicht verletzt. Ein 75-jähriger Mann war gegen acht Uhr mit seinem VW auf der Wilhelm-Haug-Straße in Richtung Adam-Müller-Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Schwetzinger Straße missachtete er die Vorfahrt eines 51-jährigen Mannes, der mit seinem Kleinlaster auf der Schwetzinger Straße ortseinwärts fuhr, und stieß mit ihm zusammen. Dabei zog sich der VW-Fahrer leichte Verletzungen zu und wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden von rund 15.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell