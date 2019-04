Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Wohnhaus

Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Einfamilienhaus in Leutershausen in der Straße "Am Lindenbrunnen" hat sich ein bislang unbekannter Täter zwischen Freitag, 16 Uhr und Dienstag, 19.30 Uhr Zutritt verschafft. Der Täter gelangte über ein aufgehebeltes Fenster in das Haus und durchwühlte sämtliche Zimmer auf der Suche nach Wertgegenständen. Anschließend verließ der Unbekannte das Haus auf gleichem Weg.

Bisher konnten keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden.

Hinweise von Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, nimmt das Polizeirevier Weinheim unter Tel.: 06201 1003-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Kim Schuck

Telefon: 0621 174-1115

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell