Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Mannheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagvormittag, gegen 10.30 Uhr in der Augustaanlage. Eine 77-Jährige war mit ihrem Mazda in Richtung Planetarium unterwegs, als sie sich vom rechten Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr einordnen wollte. Hierbei übersah sie nach derzeitigen Ermittlungen den auf dem dortigen Fahrstreifen fahrenden PKW einer 28-Jährigen. Mit dieser stieß sie seitlich zusammen. In der Folge wurde ihr Pkw nach rechts auf ein parkendes Auto abgewiesen.

Es entstand ein Sachschaden von 20.000 Euro.

Die Unfallverursacherin verletzte sich dabei leicht und wurde vor Ort medizinisch versorgt.

