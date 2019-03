Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Container aufgebrochen

Lippe (ots)

(LW) In der Nacht zum 01. März schnitten unbekannte Täter ein Loch in den Maschendrahtzaun einer Firma an der Leibnitzstraße im Ortsteil Holzhausen und verschafften sich so Zugang zum Gelände. Im Anschluss knackten sie das Vorhängeschloss an einem der abgestellten Container und durchsuchten diesen. Zwei weitere, nicht abgeschlossene Container wurden ebenfalls geöffnet. Ohne Beute flohen die Täter im Anschluss. Hinweise bitte an die Polizei in Bad Salzuflen unter der Telefonnummer 05222 - 98180.

