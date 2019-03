Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Einbruch in Jugendeinrichtung

Lippe (ots)

(LW) Am Samstagmorgen gegen 08.50 Uhr bemerkte eine Zeugin zwei offenstehende Fenster am Kinder- und Jugendhaus am Brökerweg in Werl-Aspe. Bei genauerer Inaugenscheinnahme wurde dann festgestellt, dass unbekannte Täter eines der Fenster aufgebrochen und sich so Zutritt zu dem Gebäude verschafft hatten. Im Inneren des Gebäudes öffneten sie gewaltsam mehrere Türen und durchsuchten mehrere Schränke. Hinweise zum Diebesgut liegen derzeit noch nicht vor, der Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro. Der Tatzeitraum kann eingegrenzt werden auf den Zeitraum von Donnerstagabend, 20.00 Uhr bis zur Tatentdeckung am Samstag. Hinweise bitte an die Polizei in Bad Salzuflen unter der Telefonnummer 05222 - 98180.

