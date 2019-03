Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Radfahrer schlägt Außenspiegel ab.

Lippe (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 18:10 Uhr, klopfte ein unbekannter Radfahrer an die Seitenscheibe eines schwarzen KIA, der von einer 65-jährigen Frau aus Detmold gelenkt wurde. Der Vorfall ereignete sich auf der Paulinenstraße, als die Frau ihren Wagen verkehrsbedingt angehalten hatte. Die 65-Jährige fuhr dann über die Wotanstraße, die Bismarckstraße und die Mühlenstraße, bis sie den KIA in der Grabenstraße, vor dem ehemaligen Polizeiposten parkte. Der Radfahrer blieb dabei immer in Sichtweite der Frau. Nachdem sie den Wagen geparkt hatte, fuhr der Mann zu dem Fahrzeug, schlug den Seitenspiegel ab und flüchtete dann in der Paulinenstraße in Richtung Bahnhof. Der Mann ist etwa 30 Jahre alt und hat eine stämmige Figur. Er hat ein volles Gesicht und nach Einschätzung von Zeugen südamerikanische oder asiatische Züge mit mandelförmigen Augen. Zur Tatzeit war er dunkel, mit einem Kapuzenpullover, bekleidet. Zeugen der Tat oder Hinweisgeber auf die Identität des Mannes werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090 in Verbindung zu setzen.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell