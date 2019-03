Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Zweiradfahrer verletzt.

Lippe (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 19:10 Uhr, beabsichtigt eine 40-jährige Frau aus Detmold mit ihrem Skoda von der Tunnelstraße aus nach links in die Zeppelinstraße abzubiegen. Dabei übersieht sie einen 18-Jährigen aus Leopoldshöhe, der die Tunnelstaße mit seinem Leichtkraftrad in Richtung Asemissen befährt. Bei dem Zusammenstoß verletzt sich der 18-Jährige und muss zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gefahren werden. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 6.000 Euro. Das Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen bittet Zeugen des Unfalls sich unter der Rufnummer 05222 / 98180 zu melden.

