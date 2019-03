Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Polizeibeamten angegriffen

Lippe (ots)

(LW) Am frühen Sonntagmorgen gegen 02.30 Uhr betrat ein deutlich alkoholisierter 39-jähriger Mann aus Detmold die Polizeiwache an der Bielefelder Straße und suchte offensichtlich Streit mit der Polizei. Nachdem er mehrere Aufforderungen, die Wache zu verlassen, ignorierte und lautstark Beleidigungen gegen die Beamten aussprach, sollte er vom wachhabenden Beamten aus dem Gebäude geleitet werden. Unvermittelt griff er den Beamten mit Faustschlägen in Richtung des Kopfes an. Dieser konnte den Angriff abwehren und den 39-jährigen überwältigen. Den Rest der Nacht musste der Angreifer dann im Gewahrsam der Polizei verbringen.

