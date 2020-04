Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Gelber Kleinwagen nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Nach einer Unfallflucht am Freitag, 3. April 2020, gegen 11.10 Uhr, auf der Wiethausstraße sucht die Polizei einen gelben Kleinwagen. Dieser beschädigte einen abgestellten Opel Corsa. Die Fahrerin, eine blonde Frau, fuhr anschließend in Richtung Otto-Brenner-Straße davon. Es entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. Hinweise von Zeugen erbittet die Polizei Hamm an die Telefonnummer 02381 916-0.(jb)

