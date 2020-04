Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Illegale Müllablagerung

Dausfeld (ots)

Am Donnerstag, den 02.04.2020, wurde an der B 410 im Bereich Dausfeld/Brühlborn eine unerlaubte Müllablagerung gemeldet. Unbekannte Personen lagerten mehrere Säcke mit alter Dachpappe sowie eine Toilettenschüssel an einem Wirtschaftsweg im Bereich zwischen "Dausfelder Höhe" und "Brühlborn" ab.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551 924-0 oder per E-Mail pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu melden.

