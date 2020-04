Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Piesport - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Piesport (ots)

Am Sonntag, den 05.04.2020 wird bei der Kollision eines Motorrades und eines PKW der 21-jährige Motorradfahrer schwer verletzt. Am Sonntagnachmittag befuhr der junge Mann die L50 aus Piesport kommend in Richtung Klausen. In einer Rechtskurve gerät dieser in den Gegenverkehr und kollidiert mit einem entgegenkommenden PKW. Der Biker verletzt sich hierbei an der Schulter und wird zur Versorgung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden unfallbeteiligten Fahrzeugen entsteht erheblicher Sachschaden. Im Einsatz waren der Rettungsdienst und Polizei Bernkastel-Kues.

