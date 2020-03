Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfall unter Alkoholeinfluss

Arnsberg (ots)

Am Sonntag gegen 6:25 Uhr kam es zu einem Unfall unter Alkoholeinfluss. Ein 22-jähriger Arnsberger befuhr mit seiner Beifahrerin die Straße "Alter Holzweg" aus Richtung Graf-Gottfried-Straße kommend. Beim Abbiegen in die Straße "Herbeckeweg" verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und rutschte in einen Graben. Ein Zeuge bemerkte den Unfall und verständigte die Polizei. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers fest. Ein Test ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille.

Dem Arnsberger wurde auf der Wache eine Blutprobe entnommen.

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Das Auto musste abgeschleppt werden.

