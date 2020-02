Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: ++Sulingen - Zeugen zu einem Schafdiebstahl gesucht++ ++Stuhr - Unfall unter Alkoholeinfluss mit verletzten Personen++

Diepholz (ots)

++Barnstorf - Unter Drogeneinfluss unterwegs++ Am späten gestrigen Abend gegen 23:15 Uhr kontrollierten die Diepholzer Polizeibeamten im Stadtgebiet Barnstorf einen 32-jährigen Ford-Fahrer, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der Mann musste die Polizeibeamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und die Fahrzeugschlüssel vorübergehend sichergestellt.

++Sulingen - Zeugen zu einem Schafdiebstahl gesucht++ In der Zeit von Freitag, 31.01.2020, 17.00 Uhr bis Samstag, 01.02.2020, 17.00 Uhr, stahl ein bislang unbekannter Täter von einer Weide in Sulingen, Döhrel, ein trächtiges Muttertier im Wert von ca. 200.- Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Sulingen (Tel.: 04271-9490) entgegen.

++Stuhr - Unfall unter Alkoholeinfluss mit verletzten Personen++ Am gestrigen Montag gegen 17:30 Uhr kam es im Ortsgebiet auf der Stuhrer Landstraße zu einem Unfall. Ein 50-jähriger Mazda-Fahrer aus Stuhr fuhr hinter einer 38-jährigen Peugeot-Fahrerin aus Stuhr. Diese wollte nach links abbiegen und musste verkehrsbedingt halten. Das erkannte der 50-Jährige zu spät und fuhr auf. Beide Fahrzeugführer und zwei mitfahrende Kinder wurden dabei leicht verletzt. Bei dem 50-Jährigen wurde Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwas über 2,0 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf 6000 Euro geschätzt.

++Bassum-Osterbinde: Einbruch in Wohnhaus++ Am gestrigen Montagmittag in der Zeit von 12.20 bis 13.20 drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in Osterbinde, Am Dreieck, ein. Gestohlen wurden Schmuck und Bargeld. Wer in der Zeit etwas Ungewöhnliches beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Bassum (Tel.: 04241-802910) in Verbindung zu setzen.

++Martfeld-Kleinenborstel: LKW rutschte in Seitenstreifen++ Am gestrigen Montagmittag gegen 13:20 Uhr verlor ein 21-jähriger Bremer LKW-Fahrer in Kleinborstel vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit/Unachtsamkeit die Kontrolle über seinen Kastenwagen/Transporter. Er kam nach rechts von der Straße ab und kollidierte dann mit einem Baum. Hierbei wurde er leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt über 20.000 Euro.

