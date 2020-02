Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 02.02.2020

Diepholz (ots)

Pressemitteilung PI Diepholz vom 02.01.2020

Polizeiinspektion Diepholz

Wetschen: Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Samstag wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle gegen 22:50 Uhr festgestellt, dass ein 37-jähriger Mann aus Cloppenburg mit seinem VW Golf auf der B214 unterwegs war, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem wies er sich mit einem augenscheinlich gefälschten ausländischen Führerschein aus. Die Ermittlungen und Prüfung des Dokuments dauern an. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet und das weitere Führen des Fahrzeugs untersagt.

Polizeikommissariat Sulingen

Sulingen: Verkehrsunfallflucht Am 01.02.2020 beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ein- oder Ausparken aus einer Parklücke einen blauen Chevrolet Matiz. Das Fahrzeug war zwischen 18:50 Uhr - 23:00 Uhr auf dem nördlich gelegenen Parkplatz der Spielothek in der Straße "Am Bahnhof" in Sulingen abgestellt. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf etwa 300 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden geben, sich mit der Polizei Sulingen unter 04271/949-0 in Verbindung zu setzen.

Polizeikommissariat Syke

Bassum: Trunkenheit im Verkehr Am Samstagabend, 01.02.2020, ist im Stadtgebiet Bassum gegen 20:00 Uhr 37jähriger Mann aus Bassum mit seinem PKW kontrolliert worden. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer massiv unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,46 Promille. Des Weiteren stellte sich im Rahmen der Ermittlungen heraus, dass der Mann bereits gegen 18:30 Uhr schon einmal gefahren sei. Neben der Durchführung von Blutprobenentnahmen und der Einleitung mehrerer Strafverfahren wurde der Führerschein des Mannes beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Bassum: Fahrt unter Drogeneinfluss Am Samstagabend, 01.02.2020, ist gegen 19:30 Uhr eine 20jährige Frau aus Goldenstedt auf der Bremer Straße in Bassum mit ihrem PKW kontrolliert worden. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass die junge Frau unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Neben der Einleitung eines Ordnungswidrigkeiten- und eines Strafverfahrens wurde bei der Dame eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Twistringen: Verkehrsunfallflucht Am frühen Samstagmorgen, 01.02.2020, ist es gegen 06:30 im Mörsener Kirchweg in Twistringen in Höhe einer dortigen Pflegeeinrichtung zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen, bei der ein am Fahrbahnrand abgestellter PKW beschädigt wurde. Laut Zeugenaussagen wurde der Schaden durch einen nicht näher bekannten Transporter verursacht. Sollten Sie den Unfall beobachtet haben oder weitere Hinweise zum verursachenden Fahrzeug haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei in Twistringen unter 04243/94242-0.

Syke: Verkehrsunfall mit fünf verletzten Personen Am Samstagmittag, 01.02.2020 ist es um 12:14 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der Kreuzung Bundesstraße 6 / Ernst-Boden-Straße ("Kafukreuzung") in Syke gekommen. Eine 20jährige Frau aus Syke befuhr mit ihrem Toyota die Bundesstraße aus Norden kommend und beabsichtigte, an der Kreuzung nach links in die Wiesenstraße abzubiegen. Hierbei übersah sie eine auf der Bundesstraße entgegenkommende 18jährige Sykerin mit ihrem BMW. Bei der Kollision wurden neben den beiden leichtverletzten Fahrerinnen zwei weitere Mitfahrer leicht und eine Mitfahrerin schwer verletzt. Insgesamt wird seitens der Polizei die Schadenshöhe auf 17.000 Euro geschätzt.

Polizeikommissariat Weyhe

Keine relevanten Ereignisse.

