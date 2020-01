Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: ++Lemförde - Beifahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt++

Diepholz (ots)

Lemförde - Beifahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt Am 29.01.2020 gegen 06:50 Uhr kam es an der "Jägerhofkreuzung" in Lemförde zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Beifahrerin leicht verletzt wurde. Ein 47-Jähriger aus Lemförde kam mit seinem Toyota aus der Schildstraße und wollte geradeaus über die Kreuzung in die Elastogranstraße fahren. Hierbei übersah einen von rechts kommenden 56-Jährigen Ford-Fahrer aus Dielingen, der in Richtung Flecken unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurde die 18-jährige Beifahrerin des Lemförders leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro.

