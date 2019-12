Polizei Bonn

POL-BN: Fahrradsicherstellungen: Viele gestohlene Fahrräder Besitzern zugeordnet

Bonn (ots)

Im Fall des Großeinsatzes der Bonner Polizei gegen Fahrraddiebe am 28. August 2019 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4360204) konnten von den damals rund 180 sichergestellten Fahrrädern (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4373526) bereits 70 ihren ursprünglichen Besitzern zugeordnet und zu einem Großteil ausgehändigt werden.

Im August 2019 hat die Polizei Bonn, nach mehrmonatigen Ermittlungen, in einem Großeinsatz Lagerräume und Wohnungen in Bonn, Alfter und Köln durchsucht. Dabei wurden 41 Fahrräder und weiteres Beweismaterial sichergestellt. Gleichzeitig durchsuchten Bonner Kriminalpolizisten zusammen mit polnischen Kollegen Räume in Kamienna Gora in Polen. Dort konnten damals 140 Fahrräder sichergestellt werden und wurden per Lkw nach Deutschland transportiert. Seitdem suchen die Bonner Beamten per Fotos auf der Internetseite (https://bonn.polizei.nrw/aufgefundene-fahrraeder) nach den Besitzern der Räder (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4378340. Bereits 70 konnten zugeordnet werden. Die Ermittlungen gegen die Tatverdächtigen dauern an.

Die EG Bike sucht weiter nach Fahrradbesitzern, denen in den letzten 2 Jahren in Bonn und Umgebung ihr Fahrrad entwendet wurde. Erreichbar ist die EG Bike unter der Telefonnummer 0228 15-8772 und 15-8725 oder per E-Mail Fahrrad.Bonn@polizei.nrw.de. Die Ermittler bitten um eine Kontaktaufnahme, auch wenn Unsicherheit besteht, ob es sich tatsächlich um das eigene gestohlene Rad handelt. Diese können beispielsweise anhand der Rahmennummern und Individualmerkmalen zugeordnet werden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell